"Uomini e Donne", Sara dopo l'uscita con Marco: "Avrei voluto dargli un bacio"

I rapporti tra la tronista e il corteggiatore sono tornati a distendersi dopo le incomprensioni delle ultime puntate
"Mi sono accorta che più che abbracciarlo lo avrei baciato in quel momento". C'è un po' di imbarazzo ma anche tanta tenerezza nell'ultima esterna di Sara e Marco di "Uomini e Donne". E il rapporto tra i due torna a distendersi, dopo i toni accesi con cui avevano discusso nelle ultime puntate in studio. "Il mio dubbio era sull'attrazione fisica - dice la tronista - ma non c'è più". Ora, infatti, pare essere cambiato qualcosa nel loro percorso all'interno del programma e la chimica è palpabile.
Nelle scorse puntate Marco si era risentito con Sara, che aveva scelto di approfondire la conoscenza con altri ragazzi, tra cui Jakub. Le aveva dato della "falsa" e del "pupazzo" durante il confronto in centro studio. Così, nell'esterna di chiarimento, ha voluto chiedere scusa alla tronista portandole un regalo: un peluche a forma di tigre. "Secondo me caratterialmente ti rappresenta", le dice.
"A me Marco arriva in tutto quello che fa - spiega Sara in studio, dopo l'esterna - Dalla sfuriata da cavallo impazzito al racconto di una cosa sua così personale. Mi arriva". Il ragazzo infatti ha organizzato l'uscita in luogo molto speciale: un parchetto in cui, per un anno, si è trovato ad aspettare l'inizio delle lezioni, perché il papà lavorava presto e lo accompagnava davanti all'istituto di prima mattina. Il corteggiatore racconta di questo anno difficile in cui lui e la sua famiglia hanno subito uno sfratto, e lui si è trovato a fare i conti con situazioni complesse per un bambino di quell'età. Quando Sara svela che lo avrebbe abbracciato e baciato Marco è visibilmente commosso e spiega che rivedersi nell'esterna e raccontare quel periodo della sua vita è qualcosa che lo tocca molto profondamente. "Era commosso anche quel giorno", dice Sara, che infatti aggiunge di essersi trattenuta dal baciarlo perché voleva rispettare il momento di condivisione.