"Uomini e Donne", Sara dopo l'uscita con Marco: "Avrei voluto dargli un bacio"

"A me Marco arriva in tutto quello che fa - spiega Sara in studio, dopo l'esterna - Dalla sfuriata da cavallo impazzito al racconto di una cosa sua così personale. Mi arriva". Il ragazzo infatti ha organizzato l'uscita in luogo molto speciale: un parchetto in cui, per un anno, si è trovato ad aspettare l'inizio delle lezioni, perché il papà lavorava presto e lo accompagnava davanti all'istituto di prima mattina. Il corteggiatore racconta di questo anno difficile in cui lui e la sua famiglia hanno subito uno sfratto, e lui si è trovato a fare i conti con situazioni complesse per un bambino di quell'età. Quando Sara svela che lo avrebbe abbracciato e baciato Marco è visibilmente commosso e spiega che rivedersi nell'esterna e raccontare quel periodo della sua vita è qualcosa che lo tocca molto profondamente. "Era commosso anche quel giorno", dice Sara, che infatti aggiunge di essersi trattenuta dal baciarlo perché voleva rispettare il momento di condivisione.