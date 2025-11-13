"Uomini e Donne", lo show di Marina: "Paolo, come c***o ti permetti?"

Marina si dice molto deluso dall'atteggiamento del cavaliere. Quest'ultimo prova a difendersi: "Quando sono venuto qui ho cercato Sabrina e ho scoperto che lei stava frequentando un'altra persona - ha detto -, poi ho ricevuto il numero di Marina e di un'altra ragazza, con cui sono andato a fare un'aperitivo domenica". Parole che fanno sbottare Marina: "Come c***o ti permetti?", lo ha attaccato. "Mi hai usato come una carta da buttare nel cestino - ha aggiunto -. Vorrei sapere chi ti ha consigliato di cambiare donna?". "Il mio cuore, la mia testa", ha replicato l'uomo. "Non hai rispetto, perché qui dentro ci sono persone che lavorano per noi. Non sai come comportarti".