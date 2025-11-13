"Uomini e Donne", lo show di Marina: "Paolo, come c***o ti permetti?"

La dama sbotta contro il cavaliere che le ha preferito Sabrina
© Da video
A "Uomini e Donne" Marina è furiosa con Paolo. La dama del trono over è arrivata in studio delusa per essere stata scaricata dal cavaliere che, inizialmente, sembrava essere arrivato nella trasmissione del programma di Maria De Filippi. A far perdere la pazienza alla donna è stata la decisione di Paolo di uscire con Sabrina nonostante avesse un appuntamento con lei.
"La conoscenza è durata una settimana - ha spiegato -, ci siamo sentiti per una settimana al telefono. A parole sembrava tutto positivo, ma una volta tornati in trasmissione non ha mai cercato di parlare con me. Lui mi ha rassicurato sul fatto che l'appuntamento non fosse cancellato, mi ha dato anche il fiore che porta sulla giacca. Usciamo, quando arrivo in camerino mi manda un messaggio e mi dice: 'Mi dispiace perché non sono nelle condizioni di uscire con te'", ha spiegato la donna.
Marina si dice molto deluso dall'atteggiamento del cavaliere. Quest'ultimo prova a difendersi: "Quando sono venuto qui ho cercato Sabrina e ho scoperto che lei stava frequentando un'altra persona - ha detto -, poi ho ricevuto il numero di Marina e di un'altra ragazza, con cui sono andato a fare un'aperitivo domenica". Parole che fanno sbottare Marina: "Come c***o ti permetti?", lo ha attaccato. "Mi hai usato come una carta da buttare nel cestino - ha aggiunto -. Vorrei sapere chi ti ha consigliato di cambiare donna?". "Il mio cuore, la mia testa", ha replicato l'uomo. "Non hai rispetto, perché qui dentro ci sono persone che lavorano per noi. Non sai come comportarti".