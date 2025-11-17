La dama delusa dall'attaggimento del cavaliere si lascia andare allo sconforto
© Da video
Le lacrime dopo il ballo: a "Uomini e Donne", Marina si lascia andare all'emozione durante la puntata di lunedì 17 novembre. La donna spiega il suo momento di debolezza dopo aver parlato con Arcangelo: "Forse sarò la più sensibile qui dentro - dice la dama del trono over -, ma si stanno collezionando alcune cose. Le mie lacrime non sono tirate fuori a caso, hanno sempre delle grandi motivazioni".
A intervenire è quindi Enrico, che ha lasciato il suo numero di telefono a Barbara. "Mi sono sentito un po' trascurato, ho frainteso il fatto che lei non volesse uscire con me. Sono venuto qui per te e te lo dimostro ogni giorno, volvevo fare anche un'esterna particolare ma che adesso non è più realizzabile".
"Ho voluto conoscerti perché la tua attenzione mi ha fatto un effetto particolare - ha detto Marina -. Da tempo non ricevevo un corteggiamento così attento e carino e nei miei confronti". Nonostante la delusione, però, Marina ha deciso di accettare l'uscita con l'uomo: servirà a rimettere a posto le cose?.