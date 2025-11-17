Logo Tgcom24
"Grande Fratello", le anticipazione del 17 novembre: la scoperta di Mattia e l'arrivo di Marina la Rosa

Ecco cosa succederà nel nuovo appuntamento con il programma condotto da Simona Ventura

17 Nov 2025 - 12:21
Lunedì 17 novembre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. È il momento della verità per Mattia: nella busta rossa troverà la notizia che la sua fidanzata Carlotta non lo ha lasciato e scoprirà che Grazia lo sapeva già. Entrambi si troveranno inoltre faccia a faccia proprio con Carlotta, che entrerà in Casa per chiarire tutto quello che pensa del loro rapporto.

Un bacio ha confermato l’attrazione speciale tra Rasha e Omer, ma in casa qualcuno accusa: non è sentimento spontaneo, ma dettato da una precisa strategia. Un "pieno" di amore per Giulia che stasera realizza il desiderio espresso da giorni: poter abbracciare i suoi cinque fratelli. Marina La Rosa ospite nella Casa: ha incontrato Domenico per approfondire la natura dei suoi sentimenti per Valentina e Benedetta.

Questa sera il verdetto del televoto decreterà l’eliminazione di uno dei concorrenti in nomination: chi tra Domenico, Flaminia, Francesca e Simone, Giulia e Rasha dovrà abbandonare il gioco? Gli inquilini, però, non sanno che questa non sarà l’unica eliminazione, infatti nel corso della puntata, verrà aperto un televoto flash con modalità mai viste a Gf che deciderà il secondo concorrente che stasera lascerà la Casa.

