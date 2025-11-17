"Grande Fratello", le anticipazione del 17 novembre: la scoperta di Mattia e l'arrivo di Marina la Rosa

Ecco cosa succederà nel nuovo appuntamento con il programma condotto da Simona Ventura
Lunedì 17 novembre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. È il momento della verità per Mattia: nella busta rossa troverà la notizia che la sua fidanzata Carlotta non lo ha lasciato e scoprirà che Grazia lo sapeva già. Entrambi si troveranno inoltre faccia a faccia proprio con Carlotta, che entrerà in Casa per chiarire tutto quello che pensa del loro rapporto.
Un bacio ha confermato l’attrazione speciale tra Rasha e Omer, ma in casa qualcuno accusa: non è sentimento spontaneo, ma dettato da una precisa strategia. Un "pieno" di amore per Giulia che stasera realizza il desiderio espresso da giorni: poter abbracciare i suoi cinque fratelli. Marina La Rosa ospite nella Casa: ha incontrato Domenico per approfondire la natura dei suoi sentimenti per Valentina e Benedetta.
Questa sera il verdetto del televoto decreterà l’eliminazione di uno dei concorrenti in nomination: chi tra Domenico, Flaminia, Francesca e Simone, Giulia e Rasha dovrà abbandonare il gioco? Gli inquilini, però, non sanno che questa non sarà l’unica eliminazione, infatti nel corso della puntata, verrà aperto un televoto flash con modalità mai viste a Gf che deciderà il secondo concorrente che stasera lascerà la Casa.