"Grande Fratello", le anticipazione del 17 novembre: la scoperta di Mattia e l'arrivo di Marina la Rosa

Lunedì 17 novembre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. È il momento della verità per Mattia: nella busta rossa troverà la notizia che la sua fidanzata Carlotta non lo ha lasciato e scoprirà che Grazia lo sapeva già. Entrambi si troveranno inoltre faccia a faccia proprio con Carlotta, che entrerà in Casa per chiarire tutto quello che pensa del loro rapporto.