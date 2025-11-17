Al "Grande Fratello" Francesca contro il gruppo: "Inizierò a guardarmi le spalle"

Francesca si apre quindi con Ivana (che in settimana ha discusso con Rasha proprio sul tema nomination) e Flaminia, parlando del suo rapporto con gli altri concorrenti e confessando di percepire un cambio di strategia nei suoi confronti. La concorrente racconta che questa sensazione nasce da una frase sentita da Grazia, secondo cui lei e Simone non sarebbero finiti in nomination. Per capire se c'è davvero una sorta di complotto contro di loro basta attendere la puntata. "Aspetterò di vedere domani. Io qua dentro non sto a fare giochi di strategia. Mi inizierò a guardare bene le spalle".