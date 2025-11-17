Al "Grande Fratello" Francesca contro il gruppo: "Inizierò a guardarmi le spalle"

Durante la cena scoppia la tensione nella Casa: Jonas sospetta accordi sulle nomination e nasce un acceso confronto
© Da video
Sale la tensione nella casa del "Grande Fratello" e questa volta la ragione sono i criteri con cui vengono fatte le nomination all'interno del gruppo. Francesca, dopo aver frainteso alcune parole di Grazia, pensa che le votazioni sarebbero prese di comune accordo da alcuni. Una frase pronunciata da Grazia la porta infatti a pensare che alcuni si sarebbero messi d'accordo per eliminare lei e il figlio Simone dal gioco.
Francesca si apre quindi con Ivana (che in settimana ha discusso con Rasha proprio sul tema nomination) e Flaminia, parlando del suo rapporto con gli altri concorrenti e confessando di percepire un cambio di strategia nei suoi confronti. La concorrente racconta che questa sensazione nasce da una frase sentita da Grazia, secondo cui lei e Simone non sarebbero finiti in nomination. Per capire se c'è davvero una sorta di complotto contro di loro basta attendere la puntata. "Aspetterò di vedere domani. Io qua dentro non sto a fare giochi di strategia. Mi inizierò a guardare bene le spalle".
Francesca condivide anche con Jonas le perplessità riguardo alle nomination e poco dopo il ragazzo chiede apertamente agli altri casalinghi se esistano dei gruppi organizzati per votare. Francesca interviene per chiarire il motivo della sua domanda, spiegando che il dubbio di Jonas nasce da una confidenza che lei aveva fatto a Ivana e Flaminia. Si rivolge quindi a Grazia chiedendole del perché avesse usato il termine "noi" parlando delle nomination.
Grazia precisa che il suo "noi" era riferito all’intera Casa e non a un gruppo specifico. Anzi, spiega di aver anche suggerito alle amiche di non rivelare le loro preferenze di voto per evitare che eventuali coincidenze potessero sembrare calcolate: "Non voglio sapere chi nominate voi e voi non dovete sapere chi nomino io"