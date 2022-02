Una tegola colpisce l'auto di Federica Panicucci: "Sono viva per miracolo"

Grande spavento per Federica Panicucci, la cui auto è stata centrata in pieno da una tegola che ha incrinato il tettuccio in vetro della vettura. "Sono viva per miracolo" ha commentato la conduttrice in una storia Instagram in cui ha mostrato le foto della macchina danneggiata. La tegola è volata via da un tetto a causa del fortissimo vento che lunedì mattina ha soffiato su Milano.