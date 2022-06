Una stagione senza rivali per "Uomini e Donne", Scheri: "Lo storico date-show continua a mietere successi"

In onda su Canale 5, il programma ha registrato ascolti in crescita sulla stagione 2021-2022: per lo show di Maria De Filippi la media è del 30% di share sul pubblico attivo - 36% sui giovani 15-19 anni e 25% sugli individui - con oltre 2.700.000 spettatori. E durante le “scelte finali”, quella in onda martedì 31 maggio ha segnato il record con 3.092.000 spettatori e il 36.14% di share sul pubblico attivo, pari al 30.68% sugli individui e al 38.73% sui giovani 15-34enni.

"Ringrazio Maria per l’ennesima fatica, coronata da ascolti sempre più brillanti", conclude il direttore di rete: "e il team produttivo e autorale Fascino, che contribuisce in maniera essenziale alla riuscita del programma leader del day-time della TV italiana, in onda dal lunedì al venerdì, sull’ammiraglia Mediaset".