Luca Salatino pronto alla scelta, i ringraziamenti a Maria De Filippi: "Sei la persona più umile che conosca"

Si è concluso il percorso a

"Uomini e Donne"

Luca Salatino

Soraia Cerino

Lilli Pugliese

di. Il ragazzo, salito sul trono dopo non esser stato scelto dalla tronista Roberta Ilaria Giusti, è giunto al momento più atteso per un tronista: quello della scelta. Durante la sua avventura a "Uomini e Donne", il ragazzo ha conosciuto bene siache, e dovrà decidere con quale delle due costruire una storia d'amore fuori dal programma dopo mesi di esterne, litigi e discussioni.

La puntata di lunedì 30 maggio è stata dedicata ai ringraziamenti di Luca: dopo aver rivisto i momenti migliori vissuti con entrambe le ragazze, il tronista ha avuto modo di spendere belle parole per chi lo ha accompagnato in questo viaggio. Dall'altro tronista

Matteo

Maria De Filippi

, che lo ha accompagnato a scegliere il vestito per il giorno più importante, fino al cavaliere del parterre over Alessandro. Infine parole speciali per: "Ti ho preso un mazzo di fiori - sono state le parole del ragazzo - il biglietto però te lo dico a voce, e quindi ti dico grazie perché penso tu sia stata la persona più umile che ho conosciuto".