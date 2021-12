Un nuovo cavaliere per Gemma, in studio arriva Leonardo

Gemma si collega ancora da casa a causa del Covid ma per la dama c'è una piacevole sorpresa, che le ridona il sorriso: in studio per lei c'è Leonardo. "Ho sempre visto Gemma molto elegante e mi è sempre piaciuto come si veste. Ha un bel fisico" dichiara il nuovo cavaliere, 69 anni, organizzatore di eventi di Milano, che poi aggiunge: "Mi dispiace molto non poterti avere qua. La cosa più importante è che ora tu guarisca".

Tina non perde tempo e punzecchia Gemma: "Ma tu Leonardo ci vedi bene? Lo sai cosa c'è sotto il vestito?".

La dama non raccoglie la provocazione dell'opinionista: "Non ascoltare Tina. Un po' per giorno sto migliorando, il vostro sostegno mi alleggerisce le giornate. Non ho più la febbre e mi sento meglio, il momento più brutto è passato. E oggi sto particolarmente bene, perché tu sei una piacevole sorpresa Leonardo. Sono molto contenta che tu sia venuto per me".

Dopo le presentazioni, Leonardo balla a distanza con la dama sulla canzone di Alan Sorrenti "Tu sei l'unica donna per me", in attesa di incontrasi non appena Gemma starà bene.