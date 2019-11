Un attore de "Il Trono di spade" svela: "Esiste un finale alternativo segreto"

Il finale de "Il Trono di spade" ha diviso i fan della saga fantasy che avrebbero preferito una sorte diversa per i protagonisti. Da tempo circolano voci sull'esistenza di un epilogo alternativo, che fu girato dai produttori per precauzione, in caso di una fuga di notizie. Kristofer Hivju, l'interprete del bruto Tormund, ha confermato a 'Metro Uk': "E' vero, ma lo girarono soprattutto per divertimento. Non so se sono autorizzato a parlarne".