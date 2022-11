"Ugly Betty", reunion storica tra America Ferrera e i suoi co-protagonisti nell'iconica serie

Tuffo nel passato con America Ferrera, 38 anni, che ha condiviso sui social alcuni scatti in cui sorride accanto a Vanessa Williams, 59, e Michael Urie, 42, suoi co-protagonisti nell'iconica serie televisiva prodotta per quattro stagioni dal 2006 al 2010 . “Betty, Marc & Wilhelmina”, ha scritto la star della sitcom, che ha fatto innamorare milioni di telespettatori: "Alcune cose non cambiano mai. Reunion per la famiglia di Ugly Betty". I tre attori, interpreti nei ruoli tanto amati dal pubblico, si sono riuniti in un ristorante per una cena pre-Ringraziamento.

Migliaia di commenti sotto il post e sono in molti a chiedere a gran voce un sequel, che tuttavia non dovrebbe esserci, come svelato da Vanessa Williams lo scorso anno: "Sfortunatamente, il nostro creatore-produttore esecutivo, Silvio Horta, è morto l'anno scorso", ha detto Vanessa a Entertainment Weekly: "Quindi non so quale sia lo stato dei diritti".

Nella famosa sitcom della ABC, rifacimento di una telenovela colobiana del 1999, ideata da Fernando Gaitán e intitolata "Yo soy Betty, la fea", America ha interpretato Betty, mentre Vanessa ha vestito i panni di Wilhelmina Slater e Michael quelli di Marc St. James. Per il suo personaggio la Ferrera ha vinto un Primetime Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie comica nel 2007.



Anche Vanessa è stata nominata tre volte per un Emmy Award come miglior attrice non protagonista in una serie comica per il suo ruolo in "Ugly Betty".

America è sposata con Ryan Piers Williams, 41 anni, dal 2011, insieme hanno un figlio di quattro anni Sebastian e una figlia di due anni Lucia.

In Italia la serie debuttò inizialmente in prima visione assoluta su Italia 1 nel 2007, per poi passare alla pay TV grazie agli ottimi ascolti. A partire dalla seconda stagione, la serie venne trasmessa dapprima a pagamento da Fox Life, e in seguito in chiaro da Italia 1.



La trama

Betty Suarez è una giovane ragazza (neolaureata nel non troppo prestigioso Queens College) di origini messicane, che vive nel Queens con la sua famiglia composta dal padre Ignacio (cardiopatico), dalla sorella Hilda (ragazza madre) e dal nipotino Justin. I quattro conducono una vita semplice, e sono assillati da molti problemi economici.

Nonostante il suo aspetto non attraente né femminile (in particolare anche per via dell'apparecchio ai denti e del pessimo gusto nell'abbigliamento), Betty riesce a ottenere un posto nel campo dell'editoria diventando l'assistente personale del redattore capo di MODE (il magazine della moda per eccellenza), Daniel Meade.

Betty non avrà vita facile a MODE: scoprirà subito che nel mondo della moda l'apparenza è tutto, che la sua umiltà e timidezza non vengono apprezzate, e avrà difficoltà a fare nuove amicizie sul lavoro e i suoi colleghi (tra cui il perfido direttore creativo Wilhelmina Slater, desiderosa di occupare il posto di Daniel, il suo infido e presuntuoso assistente Marc e la receptionist Amanda, bella e stupida) cercheranno di sabotarla e umiliarla per farla andare via in tutti i modi.