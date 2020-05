America Ferrera è di nuovo mamma: è nata la seconda figlia

"La nostra famiglia è pronta ad accogliere la sua luce immensa e i suoi abbracci". Sui social America Ferrera annuncia la nascita della seconda figlia: Lucia Marisol. Dopo Sebastian, nato nel 2018, la famiglia (l'attrice è sposata dal 2011 con il regista Ryan Piers Williams) si allarga in un momento così particolare che ha messo a dura prova la protagonista della serie tv "Ugly Betty". Che però non si è mai arresa e anzi in queste settimane ha incoraggiato le altre mamme.

L'attrice ha pubblicato una foto con le sue mani che incrociano quelle della piccola Lucia Marisol accompagnata da due video in cui invita i fan e gli amici a donare a nome della bimba: "La quarantena ha annullato il Baby Shower, ma ciò non ci ha impedito di raccogliere e consegnare forniture essenziali a #YesWeCanMobileSchools. Spazi per mamme e bambini al confine per imparare, giocare e stare al sicuro in questi tempi difficili. Cari amici, se state pensando di inviare un regalo a Lucia, vi preghiamo di fare una donazione a suo nome".

Non solo. Ringrazia anche amiche come Eva Longoria: "Per l'organizzazione del baby shower e delle donazioni! E grazie a tutti i miei amici e persone care che hanno donato regali per sostenere queste bellissime famiglie! Goditevi il ​​video dei regali che raggiungono le famiglie!"

