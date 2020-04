Ugly Betty incoraggia le mamme incinte in tempi di Covid 19

America Ferrera, l'attrice che ha dato il volto alla mitica Ugly Betty è in attesa del suo secondo figlio e sui social posta una foto col pancione in cui incoraggia le mamme in attesa in tempi di Covid 19. "La vita è un miracolo e le mamme lo rendono possibile grazie alla loro forza e potenza. Resistete mamme incinte! Ce la faremo", scrive.