Uğur Güneş: "Quando Yilmaz è morto ho perso una parte di me"

Nel salotto di "Verissimo" Uğur Güneş racconta l'addio del suo personaggio Yilmaz nella soap opera dei record "Terra Amara". "È stato uno dei personaggi più belli che ho interpretato, dirgli addio è stato triste. Quando Yilmaz è morto è stato come perdere una parte di me. Quando ho letto il copione ho pianto, ho ripensato a quando ho accettato questo progetto ed era già arrivato il momento di dirgli addio" ha confidato l'attore turco, aggiungendo di essere stato particolarmente legato al ruolo.

"Quella di Yilmaz è stata una morte definitiva, non ci saranno escamotage o colpi di scena in cui gli spettatori potranno rivederlo. Questa è stata la quarta volta che un personaggio da me interpretato muore in scena. Per farlo al meglio ho chiesto consiglio ad alcuni amici medici, volevo che fosse vero, reale e che fosse il mio grande addio. È stato un bel momento della mia carriera", - ha proseguito Uğur Güneş - "Ho un bel rapporto con il cast, ho condiviso con loro dei bellissimi ricordi, anche se lavoriamo in progetti diversi ogni tanto ancora ci sentiamo".