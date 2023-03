"Tv Sorrisi e Canzoni", Rosanna Mani saluta il giornale dopo 55 anni

La giornalista, a lungo condirettrice del settimanale di casa Mondadori, lascia dopo 55 anni "per dedicarsi alla famiglia e alle persone più care". Colonna portante del giornale, è stata una fenomenale ideatrice di indimenticabili copertine ed eventi musicali e televisivi, a Rosanna Mani si deve l’invenzione nel 1971 dei Telegatti, il “premio più amato dalle star”, divenuto parte integrante della storia dello spettacolo italiano.

La notizia dell'addio a "Tv Sorrisi e Canzoni" è stata data dal gruppo Mondadori con un comunicato in cui ringrazia con affetto la giornalista "per la passione, l'inesauribile energia e la straordinaria competenza con cui ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita e nell'affermazione del magazine numero uno nel mondo dello spettacolo".

Entra a "Sorrisi" il 1° luglio 1968, Rosanna Mani ne è poi diventata caporedattore per assumere successivamente la condirezione che ha tenuto per 25 anni. Il suo ruolo più recente era quello di responsabile di tutte le relazioni dell'area spettacolo. Il suo è stato un percorso ricco di grandi successi durante il quale la giornalista è diventata anche un punto di riferimento insostituibile per i più grandi personaggi del mondo del cinema, della televisione e della musica, con cui ha saputo costruire relazioni uniche di stima e amicizia.