Tv: è morto Ludovico Peregrini, lo storico "Signor No" di Rischiatutto

Ludovico Peregrini, lo storico "Signor No" di Rischiatutto, è morto all'età di 82 anni. "Si è spento in Bretagna, circondato da tutti i suoi cari", rendono noto la moglie Nicou e le figlie Sofia e Anna. Peregrini era nato a Como il 27 giugno 1943. "A tutti noto come il 'Signor No' - sottolinea la famiglia - è rimasto fino all'ultimo pieno di curiosità, leggerezza e disponibilità a tutto e a tutti. La sua più grande gioia, oltre alla famiglia, è di aver potuto tenere compagnia a tanta gente con i suoi programmi".