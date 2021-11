"Tu Sì Que Vales", Onofrio si rifiuta di entrare nella Scuderia di Gerry Scotti

Tra i concorrenti della semifinale di "Tu Sì Que Vales" c'è anche Onofrio, 72enne di Avellino, che propone alla giuria un brano scritto di suo pugno, dal titolo "Buon compleanno a te". "Ho assistito a un sacco di compleanni di giovani e mi sono reso conto che tutti si annoiavano perché le canzoni erano veramente molto tristi. Quindi mi è venuta l'idea di scriverne una con un certo ritmo", racconta il concorrente prima di esibirsi.

Il brano non convince per niente Rudy Zerbi, mentre diverte Gerry Scotti, che pensa di far entrare il "cantante" nelle propria Scuderia. Onofrio, però, non ne vuole sapere. "Non mi hanno ascoltato con interesse, non va bene", si lamenta con il giudice, ottenendo di poter presentare anche un altro inedito, dedicato a Sabrina Ferilli. Tra "calze rosse a nido d'ape" e "labbra a fior di fragola", la canzone arriva alla sua conclusione: solo il 39% del pubblico in studio, però, l'apprezza.