"Tu Sì Que Vales", Sabrina Ferilli sfida la madre in una gara di liscio

L'Orchestra Casadei è tra i protagonisti della nona puntata di "Tu Sì Que Vales", dove si esibisce in un medley di balli tipici (dalla mazurca all'l'alligalli) per ricordare il re del liscio, Raoul Casadei, scomparso lo scorso marzo. L'esibizione diventa, su iniziativa di Maria De Filippi, l'occasione per una divertente sfida in famiglia tra Sabrina Ferilli e la madre Ida, da cui quest'ultima esce nettamente vincitrice.

"Bene, mamma, che vuoi fare, vuoi ritornare al tuo posto? Perché la tua presenza porta Maria a prendermi per il c**o", commenta l'attrice romana, intimando alla madre di sedersi tra il pubblico e di non ascoltare De Filippi. "No, non ascoltarla, guarda me che sono tua figlia. Fai come faccio io da anni".