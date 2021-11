Papà e figlio da star di TikTok a protagonisti in tv: Ivanhoe e Jasper emozionano i giudici di "Tu Si Que Vales"

A "Tu Sì Que Vales" Ivanhoe e Jasper, un giovane papà di 23 anni e il suo bambino di 3 anni, incantano i giudici con la loro storia. I due sono campioni di visualizzazioni su web: Ivanhoe ha pubblicato alcuni video sui social network in cui canta in macchina con il figlio e in breve tempo hanno conquistato la rete grazie alla loro complicità.

Maria De Filippi ha elogiato il giovane papà: "Faccio onore al web per aver dato tante visualizzazioni a comportamenti positivi, hai riscattato la figura del padre e il bambino è oggettivamente strepitoso". Il piccolo Jasper si è poi esibito cantando “Beggin' ” e ottenendo un consenso da tutti i giudici e un 89% dalla giuria popolare.