"Tu Sì Que Vales", standing ovation per il gruppo di rocker adolescenti The Boss Girls

A "Tu Sì Que Vales" il gruppo rock tutto al femminile The Boss Girls, formato da cinque ragazze tra i 17 e 18 anni, conquista il pubblico in studio, che premia la loro versione completamente rivisitata di "Impossible" di James Arthur con una standing ovation.



In realtà, una volta terminata l'esibizione, la cantante della band, visibilmente emozionata, ammette di non essere stata molto precisa, ma Gerry Scotti la consola. "Fanno peggio a Sanremo", ammette.

Maria De Filippi, dopo aver dato dei consigli alle ragazze, dice che l'esibizione le è piaciuta, supportata sia da Teo Mammucari sia da Rudy Zerbi, che ha apprezzato l'originale arrangiamento del brano.



Sabrina Ferrilli dichiara di aver ricevuto una botta di "italianità autentica" che le ha fatto piacere, quindi passa al voto della giuria popolare. L'esibizione della band è promossa con il 99% dei voti.