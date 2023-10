"Tu si que vales", i giudici giocano a Monopoli e Sabrina Ferilli balla un lento osé con Luciana Littizzetto

Sul palco di "Tu si que vales" due imprenditrici ventenni Margherita e Carlotta chiedono ai giudici di partecipare al brevetto di una versione inedita del gioco "Monopoli" basato sulla libertà sessuale. "Il gioco nasce per rompere il ghiaccio e provare a stare bene in compagnia", affermano le due concorrenti che invitano i giudici a tirare i dadi sul tabellone di gioco. Tra le prove indicate dalle caselle Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto si cimentano in un ironico ballo lento osé ma vengono "disturbate" da Gerry Scotti: "Non ci lasciano l'intimità!", si lamenta Littizzetto.

La partita a Monopoli sul palco di "Tu si que vales" s'infiamma ancora di più quando Rudy Zerbi casca sulla casella che lo invita a baciare un concorrente dello stesso sesso. A quel punto a Zerbi non resta altra scelta che "scoccare" un bacio a Gerry Scotti non prima però di essersi tolto la giacca e di essersi sbottonato la camicia in modo sensuale. E preso dallo "charme" il giudice mima il gesto della tigre verso Maria De Filippi. Alla fine i giudici decretano che il gioco contribuisce a rompere il ghiaccio e accordano quattro "sì" all'idea di Margherita e Carlotta.