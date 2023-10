"Tu si que vales": da Maria De Filippi a Rudy Zerbi, giudici a lezione di balli di gruppo

Nella terza puntata di "Tu si que vales" 2023 è il turno dei coreografi di balli di gruppo Joey e Rina da Ramacca (Catania). La loro specialità è insegnare semplici passi di danza adatti a tutte le età, come testimoniato dalla varietà di ballerini con loro sul palco.

"Abbiamo ballato anche con la mamma di Sabrina Ferilli", dicono salutando la giudice popolare. "Sono emozionato come se avessi visto Babbo Natale", confessa Rudy Zerbi che ammette di averli conosciuti: "Avete il merito di aver fatto ballare mezza Italia con passi semplici e divertenti, complimenti".

Al termine dell'esibizione con un mix di brani di successo dell'estate, i due coreografi siciliani esprimono il desiderio di ballare insieme ai giudici. Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi raggiungono il gruppo danzante sul palco e accettano di imparare qualche passo base sotto la loro direzione.

Parte la base musicale e i giudici si lanciano in un ballo di gruppo tranne Rudy Zerbi che sembra non volerne proprio sapere di imparare la semplice coreografia. Tornato in poltrona il giudice si corregge: "Siete diventati popolari perché avete fatto ballare tutta Italia tranne me", ammette tra le risate del pubblico. Per Joey e Rina e il loro variegato gruppo danzante arriva il "vale" dei giudici e il sì della giuria popolare con l'84% dei voti.