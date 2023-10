"Tu si que vales", tutti pazzi per il batterista 70enne

Giacca, cravatta e occhialetto dalla montatura spessa. Così il 70enne Tonino Cristiano si presenta davanti ai giudici di "Tu si que vales" nel corso della seconda puntata del talent show, dichiarando di volersi riappropriare di una sua antica passione, la batteria, messa da parte nel corso degli anni per cause di forza maggiore.

"Mi sono sposato a 20 anni e per amore mi sono messo a fare il macellaio, senza sapere neanche che cosa fosse. Il negozio, però, mi ha lasciato fuori dal mondo della musica", spiega il pensionato, prima di iniziare a suonare, stupendo tutti per le sue straordinarie capacità.

"Eri in un altro mondo quando suonavi, eravate proprio solo tu e la tua batteria. Si vedeva, bravo", commenta Maria De Filippi, complimentandosi anche per i 50 anni di matrimonio. "Per me l'esibizione vale", afferma poi, seguita a ruota anche da Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto.