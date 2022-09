"Tu si que vales", i Die Mobiles si aggiudicano un posto in finale

Grandi emozioni ed esibizioni nella seconda puntata di "Tu Si Que Vales", ad aggiudicarsi un posto in finale sono i

Die Mobiles

gruppo teatrale

messaggio ecologista

uno straordinarioche ha portato in studio un numero di teatro delle ombre praticamente perfetto, con un bellissimoaccompagnato dalle note di "Heal the World" di Michael Jackson. Nessun dubbio per Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari che hanno apprezzato il talento e il rispetto della natura trasmesso tramite la danza.

"Che meraviglia!" - commenta

Gerry Scotti

Maria De Filippi

- "Non posso influenzare le decisioni di questa edizione del programma ma guardandomi indietro negli scorsi anni questa è una delle cose più belle che abbiamo visto fare davanti ai nostri occhi". "Mi unisco a quello che ha detto Gerry" - aggiunge- "Il messaggio del rispetto dell'ambiente, della natura e di tutto il resto è il più giusto in questo momento perché mai come adesso è importante capirlo. Lo dico per tutti i bambini che verranno al mondo".

La rappresentazione moderna del teatro delle ombre cinesi dei

Die Mobiles

il 100% delle preferenze

Die Mobiles direttamente in finale

, nata molti anni fa come teatro del movimento, "vale" per i giudici e per il pubblico che esprime. Partita la clessidra, ai giudici non resta che alzarsi in piedi e mandare i