"Tu si que vales", standing ovation per i due acrobati russi Dima e Roman

Nella seconda puntata di "Tu Si Que Vales" ad avere accesso diretto alla finale sono

Roman e Dima

42 e 15 anni

, due acrobati russi, padre e figlio,, che hanno portato in studio un'esibizione davvero straordinaria lasciando pubblico e giudici senza parole: mentre il padre teneva con forza ed equilibrio un palo prima con la fronte e poi con una spalla, il figlio, arrampicato in cima, compiva evoluzioni strepitose.

A fine esibizione i giudici si alzano in piedi per una

standing ovation

Maria De Filippi

100% delle preferenze

Roman e Dima direttamente in finale

e per complimentarsi con i concorrenti. "Avete avuto paura?" - chiedeai due acrobati che senza batter ciglio rispondono: "Non abbiamo mai paura, siamo emozionati prima dell'inizio di un numero ma ci alleniamo tanto, minimo tre ore al giorno. Riposiamo un solo giorno a settimana". Per Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari l'esibizione "vale" così come per il pubblico: per loro il. Ai giudici non resta che alzarsi in piedi e mandare