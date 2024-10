"Tu si que vales", l'esibizione degli "Hakuna Matata" conquista la finale

Dopo aver ricevuto il "Per me vale" dei quattro giudici, il quartetto ha ottenuto anche il riconoscimento del pubblico, che ha giudicato positivamente la prova. I quattro ragazzi, infatti, hanno avuto il 100% di apprezzamento del pubblico: una circostanza che permette di avere la possibilità di accedere direttamente alla finalissima, ma a una sola condizione. Per staccare il pass definitivo, infatti, i quattro giudici devono dare il via libera per il passaggio diretto all'ultimo atto del programma di Canale 5. Situazione che, in questo caso, si è verificata: per questo, rivedremo gli "Hakuna Matata" tra i candidati alla vittoria finale.