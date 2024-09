"Tu si que vales", Giovannino perde la sfida con Sabrina Ferilli ed è costretto a farle da servitore

Nella seconda puntata dell'edizione 2024 di "Tu si que vales" Giovannino si gioca il tutto per tutto e lancia una sfida "aerea" a Sabrina Ferilli. "Sono pronto a farti, per tutta la serata, da servitore personale, se ti fai imbragare e scendi da otto metri d'altezza", propone il disturbatore dello show di Canale 5, mettendo in crisi l'attrice.