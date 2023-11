"Tu si que vales", si gioca la finalissima

Tgcom24

Solo un numero artistico si aggiudicherà il montepremi del valore di 100 mila euro in gettoni d'oro. A decretare il vincitore sarà il pubblico che vota tramite sms al numero 477.000.4 o dal sito www.wittytv.it o tramite App Witty e Mediaset Infinity indicando o il codice o il nome del concorrente prescelto.

A presentare lo show Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara schierati in studio gli immancabili Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Ma è tempo di finale anche per i tre campioni del circuito parallelo giocato dai talenti sui generis della scuderia in palio per il vincitore per due persone Last But No Least verrà assegnato un premio Freshness del valore di 30 mila euro decretato dalla giuria tecnica-conduttori che vedrà vincitore l'artista che presenterà l'esibizione più cool fresh e fuori dagli schemi offerto da Air Action Vigorsol.