"Tu si que vales", il Duo Sebas e Sonia vola in finale

Il voto finale - "Ci siamo conosciuti durante una lezione di ballo e da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme", spiega Sebas rispondendo a una domanda di Luciana. Dopo i 4 "vale" dei giudici, Sabrina Ferilli comunica alla coppia l'esito del voto del pubblico: 100% di sì, il che equivale a un pass diretto per la finale del programma di Canale 5. Per validare l'esito i giudici erano chiamati a raggiungere i due concorrenti sul palco ma anche questa volta non c'è stata esitazione ed è bastata una manciata di secondi per spalancare al Duo Sebas e Sonia le porte della finale.