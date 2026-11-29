"Rimparare l'arte di amare la vita, non è scontato. Ringrazio per questo l'unità spinale dell'ospedale Niguarda di Milano. Io non ho voluto odiare perché provandolo ho capito dove mi avrebbe portato. Così mi sono fatto così grande da accogliere quel dolore e trasformarlo. Questo ha avuto un valore per me e per i ragazzi che mi hanno fatto questo. Nell'abbracciarli ho riconosciuto il mio dolore, un gesto egoistico da parte mia perché accogliendo il loro dolore ho guarito me stesso. Possiamo sempre scegliere se guardare solo le cose negative oppure credere, e credere è la cosa che mi ha salvato", conclude Davide.