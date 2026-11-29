"E va bene, è andata così", ride volteggiando in braccio a uno spogliarellista. "Hai capito Maria?", aggiunge mentre accarezza gli addominali scolpiti di uno dei componenti della crew. Il finale è tutto da ridere: mentre il gruppo si prepara alla coreografia conclusiva, due di loro si spogliano coprendo le parti intime con il cappello da pirata. In mezzo ai due, ovviamente, c'è Sabrina Ferilli, che esclama: "Bravissimi! Questi sono gli spettacoli da promuovere".