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Nella nona puntata di "Tu si que vales" si esibiscono i Sixx Paxx, un gruppo tedesco di spogliarellisti, noto per i suoi show di revue maschile e con base a Berlino. Vestiti da pirati, i componenti si esibiscono sulle note del tema musicale di "Pirati dei Caraibi" e coinvolgono Sabrina Ferilli nell'esibizione. "Io? Ma dove vado", scherza Ferilli quando uno dei "pirati" la rapisce.
"E va bene, è andata così", ride volteggiando in braccio a uno spogliarellista. "Hai capito Maria?", aggiunge mentre accarezza gli addominali scolpiti di uno dei componenti della crew. Il finale è tutto da ridere: mentre il gruppo si prepara alla coreografia conclusiva, due di loro si spogliano coprendo le parti intime con il cappello da pirata. In mezzo ai due, ovviamente, c'è Sabrina Ferilli, che esclama: "Bravissimi! Questi sono gli spettacoli da promuovere".
"Bravi! Che talento!", commenta Luciana Littizzetto. "Bravi, complimenti anche per il finale a c****o", scherza Paolo Bonolis. "È un onore per noi essere qui stasera", dice un ragazzo del gruppo presentandosi a fine esibizione. Tra loro c'è anche un italiano, un ragazzo di Napoli, entrato a far parte del gruppo da circa sei mesi. L'esibizione convince i quattro giudici e anche la giuria popolare: un bel "Sì" al 70%.