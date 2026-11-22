Nell'ottava puntata di "Tu si que vales" Belen Rodriguez torna in veste di giudice super partes e accoglie le cinque coppie pronte ad esibirsi nella Lip-Sync battle. Il primo a salire sul palco è l'attore Can Yaman e tra i due va in scena un siparietto inaspettato. Elisabetta Canalis, nel presentarlo, non esita a definirlo il "turco più amato dalle italiane" e Belen invita le donne presenti tra il pubblico a restare "placate" e soprattutto a non lanciare indumenti.
La battuta di Can Yaman
"Tu però puoi buttarli...". La battuta di Can Yaman accende lo studio anche perché Belen replica subito dopo con la stessa ironia. "Io sono sempre senza...". Poi, in attesa dell'ultima esibizione, protagonisti Sabrina Ferilli e Fausto Leali nei panni della coppia Celentano-Mori, la giudice argentina si offre di accompagnare l'attore turco tra le numerose ammiratrici presenti tra il pubblico in studio. "C'è una ragazza che va fuori di testa per te", dice Belen prima di dileguarsi mentre "Sandokan" viene letteralmente travolto da baci e abbracci delle fan.