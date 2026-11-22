Nell'ottava puntata di "Tu si que vales" Belen Rodriguez torna in veste di giudice super partes e accoglie le cinque coppie pronte ad esibirsi nella Lip-Sync battle. Il primo a salire sul palco è l'attore Can Yaman e tra i due va in scena un siparietto inaspettato. Elisabetta Canalis, nel presentarlo, non esita a definirlo il "turco più amato dalle italiane" e Belen invita le donne presenti tra il pubblico a restare "placate" e soprattutto a non lanciare indumenti.