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L'ottava puntata di "Tu si que vales" vede tra i momenti più attesi un'altra gara di lip sync all'ultima nota. Primo ospite a salire sul palco è l'attore turco Can Yaman che sceglie Maria De Filippi per un'esibizione ad alto tasso di ironia volta ad impressionare il pubblico e la giudice super partes, Belen Rodriguez. La scelta ricade, a sorpresa, su "Bella senz'anima", successo del 1974 di Riccardo Cocciante duettato almeno una volta con Gianna Nannini.
Can Yaman al piano
Mentre intona al pianoforte il ritornello carico di potenza Can Yaman nei panni di Cocciante viene raggiunto da Maria/Gianna e dalla sua inconfondibile voce rock. Durante l'esibizione Belen sussurra a Elisabetta Canalis che Maria "è bravissima sempre" riconoscendole soprattutto la capacità di imitare, in modo convincente, lo stile della cantautrice toscana. Non è da meno Can che in più di un passaggio a stento trattiene un sorriso. Alla fine del brano, la conduttrice comunica a Belen di aver 'steccato' l'ultima strofa.