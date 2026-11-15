Nella settima puntata

"Tu si que vales", Elisabetta Canalis e Maria De Filippi vincono la gara di lip sync con "L'anima vola"

Il duo, nei panni di Emma Marrone ed Elisa, conquistano il giudice partes Belen Rodríguez

15 Nov 2026 - 00:53
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Nella gara di lip sync battle della settima puntata di "Tu si que vales", in onda sabato 14 novembre, Maria De Filippi fa coppia con Elisabetta Canalis e insieme si esibiscono sulle note del brano "L'anima vola" di Elisa ed Emma Marrone conquistando il giudice super partes Belen Rodríguez. Seguite al secondo posto da Paolo Bonolis e Cesara Buonamici, in gara con “Ma 'ndo Hawaii".

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Terzo posto per Francesco Paolantoni e Luciana Littizzetto con "Al mio paese", quarto posto per Annalisa e Rudy Zerbi con "Mon Amour" mentre all'ultimo posto in classifica si piazzano Sabrina Ferilli e Fabio Caressa con "Vattene amore". Durante lo svelarsi della classifica però Paolo Bonolis ha qualcosa da dire: "Vince sempre Maria, è una vergogna dai, è una cosa scandalosa", lamenta il giudice ormai sicuro della sua vittoria con Cesara Buonamici. "In altri Paesi ci vanno in galera per queste cose eh! Facciamo una colletta per Belen" Conclude mentre Maria De Filippi ed Elisabetta Canalis indossano le fasce e le medaglie.

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