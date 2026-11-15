"Tu si que vales", l'atleta paralimpico Michele Colcera: "Ho costruito la mia prima macchina per il drifting"

© Da video
Nella settima puntata di "Tu si que vales" a esibirsi è Michele Colcera, l'atleta paralimpico italiano originario di Venezia noto per essere stato campione giovanile di nuoto paralimpico nel 2019 e successivamente il primo pilota disabile in Italia a vincere un titolo nazionale nel drifting. "Otto anni fa ho avuto un incidente in moto durante una gara di motocross che mi ha causato una lesione permanente alla colonna vertebrale e da lì è cambiato un po' tutto", racconta.
"È cambiato il mio modo di vivere, di guardare la vita. Durante il periodo passato in ospedale ho provato diversi sport: nuoto, tennis, un po' di tutto. Tornato a casa ho continuato il nuoto e sono diventato campione italiano paralimpico nel 2019 però non mi dava l'adrenalina che mi dà la macchina", prosegue Michele Colcera in studio accompagnato da sua madre. "Ho costruito la prima macchina insieme ai miei amici e ai miei genitori, quella che vedete invece qui oggi è la seconda macchina che abbiamo costruito tre anni fa con la mia squadra e con la quale facciamo le gare e che ci porta a girare tutta l'Italia e l'Europa".
"Complimenti per come ti sei reinventato la voglia di vivere, penso che tua madre ne abbia passate di tutte i colori. Ci vuole una gran forza a fare quello che hai fatto tu", commenta Maria De Filippi. "I miei genitori hanno davvero tanta pazienza. Vorrei ringraziare la mia famiglia che mi accompagna dappertutto, i miei amici, la mia squadra e tutti quelli che hanno sempre detto sì appoggiandomi. Il mio sogno più grande è diventare un vero pilota", aggiunge Michele Colcera commosso. "Il tuo è un po' un percorso alla Zanardi, sono sicuro che ce la farai", conclude Paolo Bonolis.