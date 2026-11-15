"Tu si que vales", l'atleta paralimpico Michele Colcera: "Ho costruito la mia prima macchina per il drifting"

"È cambiato il mio modo di vivere, di guardare la vita. Durante il periodo passato in ospedale ho provato diversi sport: nuoto, tennis, un po' di tutto. Tornato a casa ho continuato il nuoto e sono diventato campione italiano paralimpico nel 2019 però non mi dava l'adrenalina che mi dà la macchina", prosegue Michele Colcera in studio accompagnato da sua madre. "Ho costruito la prima macchina insieme ai miei amici e ai miei genitori, quella che vedete invece qui oggi è la seconda macchina che abbiamo costruito tre anni fa con la mia squadra e con la quale facciamo le gare e che ci porta a girare tutta l'Italia e l'Europa".