"Tu si que vales", la contorsionista Sofia Rolão incanta Paolo Bonolis: "Ti piace il bacalao?"

Nella settima puntata di "Tu si que vales" in onda sabato 14 novembre, i giudici assistono alla massima espressione del contorsionismo con la performance di Sofia Rolão. La trentenne proveniente dal Portogallo incanta Paolo Bonolis: "Hai un bellissimo sorriso, un bellissimo corpo e un esercizio davvero bello, raffinato e particolare. Sei sposata? Ti piace il bacalao?" Chiede il giudice.
"Sono single e adoro il bacalao" risponde l'artista. Anche Rudy Zerbi ha qualcosa da dire: "Un numero che è un mix straordinario di precisione unito a una cosa che non ho mai visto fare come il tiro con l'arco con i piedi misto alla tua sensualità e bellezza esaltano il tutto al 100%. Veramente brava, complimenti". "A parte il numero, guardate quanto paga un bel sorriso. Per me è sì", aggiunge Bonolis rimarcando la bravura della trentenne. "Brava perché hai saputo reinventarti anche sul palco, non è facile", prosegue Maria De Filippi complimentandosi.
"Grazie, in famiglia abbiamo architetti, farmacisti, medici, io sono l'unica ad aver scelto una via diversa ma devo dirlo, senza la mia famiglia non sarei arrivata fin qui. È grazie a loro se sono riuscita", conclude la ginnasta che porta a casa un bel sì della giuria popolare al 99%.