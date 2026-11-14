"Tu si que vales", la contorsionista Sofia Rolão incanta Paolo Bonolis: "Ti piace il bacalao?"

"Sono single e adoro il bacalao" risponde l'artista. Anche Rudy Zerbi ha qualcosa da dire: "Un numero che è un mix straordinario di precisione unito a una cosa che non ho mai visto fare come il tiro con l'arco con i piedi misto alla tua sensualità e bellezza esaltano il tutto al 100%. Veramente brava, complimenti". "A parte il numero, guardate quanto paga un bel sorriso. Per me è sì", aggiunge Bonolis rimarcando la bravura della trentenne. "Brava perché hai saputo reinventarti anche sul palco, non è facile", prosegue Maria De Filippi complimentandosi.