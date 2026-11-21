"È possibile imparare ad avere classe o è innata?". A questa domanda provano a rispondere i "The gentlemen" che nell'ottava puntata di "Tu si que vales" si presentano davanti ai giudici con alcuni, semplici, consigli pratici per potenziare il sex appeal maschile. Mr. Black e mr. Juan chiamano sul palco Paolo Bonolis e Rudy Zerbi e impartiscono loro una lezione di camminata da "uomo che non ha bisogno di chiedere". Dalla postura allo sguardo fino ai dettagli come il tocco del labbro: bastano pochi passi a mr. Black per infiammare lo studio intero.
La sfilata di Paolo
Poco dopo tocca a Paolo Bonolis e in pochi secondi la musica si ferma. "Si parte sempre con la gamba destra", lo ammonisce bonariamente mr. Juan. "Ma è fallata!", risponde il conduttore romano con la sua consueta ironia. Paolo però non si perde d'animo e calca la passerella provando a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti. E non poteva mancare, sulla via del ritorno, un movimento piazzato dei glutei ormai diventati celebri "portafortuna" per i concorrenti di "Avanti un altro".
La sfilata di Rudy Zerbi
La sfilata di Rudy Zerbi si conclude invece con uno sguardo "ammiccante" rivolto in direzione di Luciana Littizzetto che, prontamente, ricambia. I due coach lo invitano a sfoggiare maggiore sicurezza mentre cammina mostrando a tutti il proprio sex appeal. "Pensati papi chulo!", è il consiglio di mr. Juan. I The gentlemen passano poi all'esibizione con una coreografia "caliente" che strappa il "vale" di giudici e pubblico.