"È possibile imparare ad avere classe o è innata?". A questa domanda provano a rispondere i "The gentlemen" che nell'ottava puntata di "Tu si que vales" si presentano davanti ai giudici con alcuni, semplici, consigli pratici per potenziare il sex appeal maschile. Mr. Black e mr. Juan chiamano sul palco Paolo Bonolis e Rudy Zerbi e impartiscono loro una lezione di camminata da "uomo che non ha bisogno di chiedere". Dalla postura allo sguardo fino ai dettagli come il tocco del labbro: bastano pochi passi a mr. Black per infiammare lo studio intero.