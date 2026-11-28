Nella nona puntata di "Tu si que vales", in onda sabato 28 novembre, sul palco di Canale 5 arriva Aldo Buzzella. A giudicarlo ci sono Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto.
Buzzella è noto sui social per i suoi travestimenti ironici e porta in studio le sue parodie delle fiabe, da Adamo ed Eva a un cappuccetto rosso in chiave comica. Si presenta come un aspirante comico e racconta di essere un autodidatta: "Mi sono preparato tanto, ho recitato tanto, diciamo che ho fatto tutto da me". Poi precisa a Maria De Filippi che non è il suo mestiere: "Io faccio le pulizie". L'idea gli è venuta anni fa, quando ha pensato di dare vita a personaggi fiabeschi in versione parodia, e chiarisce che quelli visti in scena non erano i protagonisti delle favole originali.
Paolo Bonolis scherza: "Ah era stravolto?". Littizzetto lo segue: "Non ce ne eravamo accorti". Alla domanda se viva da solo, Buzzella risponde di essere sposato e di avere un figlio di otto anni. Bonolis e Littizzetto si dicono entrambi favorevoli al "sì" e Maria De Filippi lancia la proposta: se rinuncia al voto e riesce a replicare la scena del cocco del film "Mia moglie per finta", vince mille euro.
La sfida - Con l'aiuto di Bonolis, Buzzella prova a far risalire una palla facendo pressione sul giurato, in un corpo a corpo. All'inizio è in difficoltà e Alessio Sakara gli suggerisce di mettersi in ginocchio e sollevarla. Bonolis, imbarazzato, decide di dare una mano e solleva lateralmente la palla, mettendo fine alla scena. Maria De Filippi lo promuove comunque: "Paolo ti ha aiutato con quella manina però i mille euro sono i tuoi".