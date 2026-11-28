Buzzella è noto sui social per i suoi travestimenti ironici e porta in studio le sue parodie delle fiabe, da Adamo ed Eva a un cappuccetto rosso in chiave comica. Si presenta come un aspirante comico e racconta di essere un autodidatta: "Mi sono preparato tanto, ho recitato tanto, diciamo che ho fatto tutto da me". Poi precisa a Maria De Filippi che non è il suo mestiere: "Io faccio le pulizie". L'idea gli è venuta anni fa, quando ha pensato di dare vita a personaggi fiabeschi in versione parodia, e chiarisce che quelli visti in scena non erano i protagonisti delle favole originali.