Ancora una vittoria per Tú sí que vales che, per l'ottava volta consecutiva, si conferma il programma più visto del sabato sera con 3.558.000 spettatori totali e il 24.12% di share individui. Nell'esatto periodo di sovrapposizione con il programma concorrente, dalle ore 21.23 alle ore 00.08, lo show di Canale 5 ottiene 3.559.000 spettatori e il 24.17% di share individui (a fronte di 3.556.000 spettatori e il 24.15% di share).