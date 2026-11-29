Nella gara di lip sync battle della nona puntata di "Tu si que vales", in onda sabato 28 novembre, Sabrina Ferilli fa coppia con Benedetta Parodi e insieme si esibiscono sulle note del brano "Venus" del gruppo musicale Bananarama conquistando il giudice super partes Belen Rodríguez. Secondo posto per Rudy Zerbi e Filippo Bisciglia che si sono esibiti con il brano "Nessun rimpianto".
Terzo posto per Alessio Sakara e Maria De Filippi che hanno portato in scena il classico senza tempo "Piazza grande", quarto posto per Giorgio Pasotti e Paolo Bonolis che hanno schierato tutta la loro classe con "What a wonderful world", e un quinto posto per Rocco Papaleo e Luciana Littizzetto che nei panni dei Los Lobos hanno acceso il palco con "La bamba".
"E chi se l'aspettava. Stavolta è andata come doveva andare", commenta Sabrina Ferilli visualizzando il suo nome sul primo posto. "Che emozione", aggiunge Benedetta Parodi mentre riceve la medaglia e la fascia di campionessa di puntata.