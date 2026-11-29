Terzo posto per Alessio Sakara e Maria De Filippi che hanno portato in scena il classico senza tempo "Piazza grande", quarto posto per Giorgio Pasotti e Paolo Bonolis che hanno schierato tutta la loro classe con "What a wonderful world", e un quinto posto per Rocco Papaleo e Luciana Littizzetto che nei panni dei Los Lobos hanno acceso il palco con "La bamba".