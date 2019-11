"Tu si que vales" conquista il sabato sera: guarda cos'è successo nella terza puntata

Nuovo record in valori assoluti per "Tu si que vales", che ha tenuto incollati davanti alla tv 5 milioni e 387mila telespettatori (pari al 28,63 % di share). Lo show del sabato sera di Canale 5 si conferma il programma più seguito della stagione in tv. Grazie a questo risultato la rete ammiraglia Mediaset si assicura la prima e la seconda serata, oltre al miglior risultato delle 24 ore.