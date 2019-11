"Tu si que vales", Maria De Filippi si arrabbia col chiromante Pietro e lascia lo studio

Maria De Filippi contro il maestro di yoga Pietro Raparo, che si presenta sul palco di "Tu si que vales" sostenendo di saper leggere le mani.

Dopo aver tentato di analizzare il modo in cui incrocia le mani Teo Mammucari, suscitando parecchia perplessità in studio tra giurati e pubblico, il concorrente sembra tergiversare fino a quando dice che per la vera esibizione ha bisogno di una "ragazza vergine" e che occorre una certificazione.

"Può uscire subito, per me, questo è fuori" attacca Maria De Filippi che esce dallo studio e nel fuorionda insulta pesantemente l'uomo, che viene invitato dalla stessa giuria a scusarsi e a lasciare lo show.