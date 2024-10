"Tu si que vales", il contorsionista russo Aleksandr Batuev conquista Luciana Littizzetto

Dopo un infortunio al ginocchio Aleksandr Batuev ha dovuto cambiare rotta e ha trovato nell'arte del contorsionismo la sua passione. La sua seconda esibizione è a dir poco incredibile e dopo aver mostrato al pubblico e ai giudici come stare in una scatola chiusa, Sabrina Ferilli ha letto il verdetto del pubblico. Un Sì al 96% nonostante la standing ovation. "Pazienza, ci abbiamo provato. Tanto in finale ti vediamo" ha concluso Luciana Littizzetto incredula.