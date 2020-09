"Trono di Spade", Kit Harington e Rose Leslie aspettano un figlio

Kit Harington e Rose Leslie allargano la famiglia. Le due star del "Trono di Spade" aspettano infatti in un figlio. Ad annunciarlo è stata l'attrice con un servizio fotografico per il magazine "Make" in cui mostra orgogliosa il bellissimo pacione. La coppia, che ha sempre tenuto alla propria privacy, non dava notizie da gennaio, ai tempi dei Golden Globe.