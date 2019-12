"Il Trono di Spade" è il grande sconfitto delle nomination ai Golden Globe

La Hollywood Foreign Press Association ha annunciato le nomination della 77esima edizione dei Golden Globe , il secondo premio più prestigioso della tv dopo gli Emmy. A raccogliere il maggior numero di candidature, quattro, sono stati "The Crown" , "Unbelievable" e la miniserie "Chernobyl" . La grande sorpresa è la debacle de "Il Trono di Spade" , che conquista una sola candidatura (Kit Harington). Clamorose assenze per "When They See us" e "Watchmen".

Solo pochi mesi fa "Il Trono di Spade" si è rivelata la serie più premiata dell’anno portando a casa ben dodici statuette agli Emmy e aggiudicandosi l'ambito titolo di Miglior serie drammatica. Ma probabilmente la controversa stagione conclusiva non ha proprio convinto tutti. Non solo i fan della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin.

Tra le serie più nominate ci sono anche "Big Little Lies" con Nicole Kidman e Meryl Streep in prima fila per un premio, le comedy "Barry" con il "Fonzie" Henry Winkler, "Il metodo Kominsky", con la coppia da favola Michael Douglas-Alan Arkin, la nuova "The Morning Show" con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon oltre alla già premiatissima "Fleabag" di e con Phoebe Waller-Bridge.

Ecco tutte le nomination:

MIGLIOR SERIE DRAMA

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE DRAMA

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, The Morning Show

MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE DRAMA

Brian Cox, Succession

Kit Harington, Game of Thrones

Rami Malek, Mr. Robot

Tobias Menzies, The Crown

Billy Porter, Pose

MIGLIOR SERIE COMEDY O MUSICAL

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE COMEDY O MUSICAL

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne, Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE COMEDY O MUSICAL

Michael Douglass, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Ben Platt, The Politician

Paul Rudd, Living With Yourself

Ramy Youssef, Ramy

MIGLIOR FILM TV O MINISERIE

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM TV O MINISERIE

Christopher Abbott, Catch-22

Sacha Baron Cohen, The Spy

Jared Harris, Chernobyl

Russell Crowe, The Loudest Voice

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM TV O MINISERIE

Kaitlyn Dever, Unbelievable

Joey King, The Act

Helen Mirren, Catherine the Grreat

Merritt Wever, Unbelievable

Michelle Williams, Fosse/Verdon

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Andrew Scott, Fleabag

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Henry Winkler, Barry

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Patricia Arquette, The Act

Helena Bonham Carter, The Crown

Toni Collette, Unbelievable

Meryl Streep, Big Little Lies