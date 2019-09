Ultimo selfie di gruppo per il cast de "Il Trono di Spade"

Dopo anni di guerre e intrighi le famiglie de "Il Trono di Spade" hanno messo da parte le armi per un ultimo selfie di gruppo. Gli Stark, i Lannister e i Targaryen si sono messi in posa agli Emmy Awards per una foto ricordo che ha fatto impazzire i social. La stagione finale della saga fantasy si è portata a casa il premio per la miglior serie tv e il miglior attore non protagonista (Peter Dinklage), ma per il cast è stata anche un'occasione per fare festa insieme un'ultima volta e celebrare gli anni passati insieme sul set, prima di prendere strade separate.