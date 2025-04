"Tradimento", le trame della settimana dal 4 al 10 maggio

Non vedendo rientrare Oylum a casa, Mualla comincia a sospettare che la ragazza sia fuggita portando con sé il piccolo Can. Decisa a scoprire la verità, si reca a casa di Guzide, accusandola di coprire la figlia. In realtà, si scopre che Oylum si era semplicemente recata in ospedale per far visitare il figlio, colpito da un'influenza. Tornata a casa, Oylum affronta Mualla, accusandola di essersi comportata in modo ingiusto nei confronti di Guzide. I rapporti tra le due rimangono molto tesi.