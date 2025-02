"Endless Love", come finisce la serie turca in onda su Canale 5

Una volta sul posto, gli artificieri tentano di disinnescare le mine, ma riescono nel loro intento solo con l'esplosivo posto sotto il piede di Emir. Di fronte all'ennesima provocazione, Kemal lo afferra dal braccio e si dice pronto a morire insieme a lui, mettendo però al sicuro in maniera definitiva Nihan e Deniz.

Prima di sollevare il piede, per l'uomo c'è spazio per il toccante addio a Nihan, in nome di un amore destinato a non avere fine.