"Tradimento", le trame della settimana dal 27 aprile al 3 maggio

Mualla ordina il rapimento di suo nipote dalla casa di Guzide e, quando tutti si rendono conto che né il bambino né Zelis, che avrebbe dovuto prendersene cura, non sono più in casa, quest'ultima viene ritenuta complice del rapimento. In realtà, la ragazza è stata legata e imbavagliata nel seminterrato dell’abitazione. Una volta liberata, Zelis racconta a tutti di essere stata minacciata da due uomini che hanno rapito il piccolo Can.