Guzide e Tarik scoprono che Oylum non è la loro figlia biologica. Intanto, Behram è in coma e l’ospedale intende dichiararne la morte cerebrale. Ma la decisione finale spetta a Oylum, in quanto moglie. Mualla si precipita in ospedale, accusa Oylum di volerlo uccidere e ne ordina il trasferimento a casa, per tentare di curarlo da sola. Durante la lite, le urla di Mualla rivelano a Oylum di non essere figlia di nessuno, costringendo Guzide a confessare la verità.